Surf – JO 2024 : La compétition suspendue dans l’attente de meilleures conditions

Les épreuves de surf des Jeux Olympiques ont été suspendues lundi à la mi-journée à Teahupo’o en raison d’une dégradation de la météo. De fortes pluies et un vent défavorable à la formation des tubes ont succédé à d’excellentes conditions de surf.

Les huitièmes de finale dames, dont le duel franco-français entre Vahine Fierro et Johanne Defay, sont donc reportés, au moins jusqu’au lendemain. Une météo défavorable est cependant attendue dans les jours qui viennent. La compétition peut être décalée au maximum jusqu’au 5 août.

Les huitièmes de finale masculins, eux, ont pu se tenir dans d’excellentes conditions jusqu’à l’avant-dernière série, mais elles ont toutes pu se disputer. Les Français Kauli Vaast et Joan Duru se sont tous deux qualifiés et se rencontreront en quarts. Les Brésiliens Gabriel Medina et Joao Chianca se rencontreront aussi en quarts, comme les Australiens Jack Robinson et Ethan Ewin.

Seul le dernier quart opposera des surfeurs de nations différentes : le Péruvien Alonso Correa contre le Japonais Reo Inaba. Les Américains John John Florence et Griffin Colapinto, mais aussi le Marocain Ramzi Boukhiam, tous sérieux prétendants au titre, sont en revanche éliminés.