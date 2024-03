Surf – Championnat du monde ISA : Kauli Vaast en finale, Joan Duru en route pour les JO

Un autre français aux JO de surf : Joan Duru a terminé deuxième de sa série devant Marco Mignot. C’est donc lui qui décroche le précieux sésame pour l’épreuve qui aura lieu à Tahiti en juillet. « C’est énorme. (…) Félicitations à Marco. Il a perdu de très peu (…) J’étais passé près il y a 3 ans (…) Pour ceux-là, j’ai vraiment tout donné. Je suis super content, a-t-il réagi, ému, au micro de la Fédération française de surf. D’abord, on va fêter ça et après on va aller s’entraîner à Tahiti ».

Notre champion du fenua Kauli Vaast a quant à lui déjà sa place pour les JO de surf. Pour autant, il ne lâche rien. L’athlète s’est qualifié pour la finale du championnat du monde ISA. « Ça fait du bien. C’était dur au début mais j’ai fini par trouver une bonne vague. On passe en finale du tableau principal et on essaie d’aller jusqu’au bout (…) C »est une nouvelle année pour moi, c’est la première compétition de mon année. J’ai de gros objectifs aujourd’hui. »

Chez les femmes, la Française Johanne Defay va aussi en finale, et assure un top 6 mondial.

Retrouvez les scores de cette compétition sur le site officiel de l’ISA, ici