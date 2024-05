Mihimana Braye : « C’était la seule compet’ qui me manquait »

Mihimana Braye avait les larmes aux yeux pour son sacre aux trials de la Shiseido Tahiti Pro après avoir battu en finale l’un de ses « meilleurs amis d’enfance », Mateia Hiquily. Il faut dire que ces derniers mois ont été compliqués sportivement pour le surfeur.

« J’ai fait un début d’année très difficile (…) Je reviens de 2 résultats catastrophiques en Australie alors que c’est l’année où je me sens au mieux dans mon surf, ma maturité et mon mental. C’est comme si on m’avait flingué la tête. Je n’avais plus de confiance en moi. Je ne savais même pas si je devais venir faire les trials. J’étais un peu éparpillé », a-t-il expliqué.

Bien lui en a pris de décider de finalement s’aligner, même s’il a dû gérer son « mental » mis à mal par ses déboires. Cette victoire a donc une saveur particulière, un goût de revanche : « Je suis super content de pouvoir gagner à Teahupo’o. J’ai tout gagné à Tahiti. C’était la seule compet’ qui me manquait. Ça y est, c’est fait aujourd’hui. Cela fait plaisir. C’est Teahupo’o qui a choisi (…) Cela fait des années que je travaille pour ça (…) Je ne m’y attendais pas du tout ».

Mihimana Braye participera donc au main event la semaine prochaine où il sera opposé aux meilleurs surfeurs du circuit professionnel. Une épreuve qu’il veut aborder sereinement. « C’est Teahupo’o qui va faire les choses. Nous, on surfe la vague si elle est là et elle nous donne tout ce qu’on veut. Cela va être magnifique pour le main event », a-t-il ajouté.

Mais il aura fort à faire dès le premier tour puisqu’il devra affronter le numéro un mondial Griffin Colapinto ainsi que l’ancien Champion du monde Italo Ferreira. Vahine Fierro sera aussi de la partie chez les femmes.