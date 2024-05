« Depuis 7 jours, le club a pu compter sur la solidarité, l’entraide, le partage et la bienveillance de l’ensemble des personnes rencontrées sur place et bien plus loin encore. Des messages chaleureux de soutien, de la nourriture, un foyer où dormir et se sentir en sécurité, tout cela nous ne l’oublierons jamais et nous remercions du fond du cœur toutes les personnes physiques ou morales ayant activement participé à rendre notre quotidien meilleur en ces temps difficiles », écrit le club de rugby sur ses réseaux sociaux.

Il précise que selon les dernières informations, sa délégation ne pourra « pas quitter le territoire calédonien par une voie ‘normale’ avant la fin de cette semaine, peut-être même plus loin ».

« Bien que nous comprenions les difficultés rencontrées par les autorités sur le terrain et la complexité du conflit en cours, nous avons tous une famille inquiète qui nous attend à la maison. Car oui la réalité est que la sécurité sur place reste précaire, que notre équipe réalise des tours de garde la nuit, que l’approvisionnement en nourriture est de plus en plus rude. Nous souhaitons, comme l’ensemble des ressortissants de Polynésie Française présents sur le Caillou, rentrer chez nous au plus vite et retrouver nos proches », ajoute l’équipe du Papeete Rugby Club

Elle lance donc un « appel » aux « responsables » du Pays pour qu’ils « engagent rapidement des actions pour rapatrier l’ensemble des ressortissants » polynésiens présents sur place.