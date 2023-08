Shiseido Tahiti Pro : Débuts mitigés pour les Polynésiens

It’s on. La Shiseido Tahiti Pro 2023, dernière étape des championnats du monde de surf, s’est ouverte ce vendredi à Teahupoo. Le gratin du surf mondial se retrouve sur la vague de Hava’e, où cinq locaux sont en lice : Vahine Fierro, Mihimana Braye, Matahi Drollet, Aelan et Kauli Vaast.

La journée a commencé avec un premier tour inégal pour nos surfeuses. Vahine Fierro a d’abord donné le ton en scorant un total de 13,43 devant les Australiennes Stéphanie Gilmore et Tyler Wright. Aelan Vaast, invitée suite au forfait de Bettylou Sakura Johnson, a en revanche du s’incliner face à la brésilienne Tatiana Weston-Webb et la triple championne du monde Hawaiienne Carissa Moore, qu’elle s’apprête à retrouver au deuxième tour éliminatoire, tandis que Fierro file directement en quarts de finale.

Finaliste de l’édition 2022, Kauli Vaast a aussi connu des débuts poussifs. Avec deux vagues et un score cumulé de 4,07, le surfeur de Vairao n’a pas su trouver son rythme face à Jordy Smith et au brésilien Joao Chianca. Il devra, lui aussi, passer par un deuxième tour éliminatoire s’il veut espérer réitérer son exploit de l’an passé.

À l’inverse, Mihimana Braye n’a pas laissé le doute planer. Le rider, venu remplacer Ethan Ewing blessé au dos, a démarré son heat pied au plancher avec une vague notée 7,33 et a su capitaliser sur son avance, avec une deuxième vague à 5,27. « Je me suis bien préparé pour l’événement, j’ai surfé dans toutes les conditions et beaucoup travaillé ici. C’est peut être la plus grosse opportunité de ma vie, je vais tout donner pour gagner devant mes amis et ma famille. Il faut « feel the mana », comme dans mon nom ! » , souriait Braye après sa qualification au troisième tour, devant les caméras de la WSL.

Enfin, le prince de Teahupoo et gagnant des Trials Matahi Drollet s’est classé troisième de sa série, derrière son ami et indéboulonnable champion du monde en titre Felipe Toledo (1er) et Liam O’Brien (second). Plus à l’aise dans les grosses houles, le free surfeur de la Presqu’Île faisait là sa première apparition en surf compétitif.

Rien n’est perdu pour nos trois représentants du fenua versés en « repêchages » , qui n’ont cependant plus le droit à l’erreur.

Pour rappel, la Shiseido Tahiti Pro sera déterminante pour le classement final du Top 5 masculin et féminin, avant les finales de Trestles, prévues en septembre en Californie.