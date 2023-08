Matahi Drollet remporte les Trials et se qualifie pour la Tahiti Pro

Le nom du troisième rider polynésien de la Shiseido Tahiti Pro 2023 est désormais connu. Matahi Drollet, vainqueur des Trials ce dimanche, accompagnera le gratin mondial du surf sur la vague de Hava’e, du 11 au 20 août prochain. Un ticket décroché en battant Eimeo Czermak en finale, sur son spot fétiche de Teahupoo.

Il ne fallait pas rater le début de cette dernière manche, où tout s’est joué en seulement quelques minutes. C’est Matahi Drollet qui ouvre les hostilités en obtenant un 9,60, talonné par les 8,17 d’Eimeo Czermak, avant que les deux protagonistes ne sortent coup sur coup une vague notée 10/10. Le score ne bougera pas, et Drollet s’impose d’un souffle, 19,60 contre les 18,17 de Czermak.

Un an après sa défaite contre Kauli Vaast, le rider de la Presqu’Île accède pour la première fois au main event. Il signe au passage sa première victoire en surf compétitif.

Tikanui Smith, Mihimana Braye, Gilbert Teave, Félix Bourgoin… Comme chaque année, la concurrence a été rude entre les local boys. Michel Bourez, qui espère toujours une qualification aux Jeaux Olympiques de Paris 2024, a de quoi être déçu. Le Spartan, ancien du circuit CT, est toujours maudit à Teahupoo. Lui et son frère Kevin ont été éliminés dans la même série des 16es de finale par Matahi Drollet et Enrique Ariitu.

Quelques instants plus tard, lors de la dernière série des 16es de finale, les water patrol se sont fait une belle frayeur quand un des jetskis a été rattrapé par une vague et que ses deux occupants ont été projetés dans le lagon, laissant le véhicule sans pilote. Plus de peur que de mal : un autre water patrol est vite parvenu à rejoindre le jet vacant et le sortir du platier.

Le jetski a dérivé sur le platier avant d’être récupéré par les water patrol (Crédit photo : Polynésie la 1ere)

12 surfeuses et 24 surfeurs participeront à la Shiseido Tahiti Pro, dernière étape des championnats du monde de surf. La compétition déterminera le top 5 mondial, qualificatif pour les finales de Lower Trestles, du 8 au 16 septembre prochain.

Cette 25e édition sert aussi de test aux organisateurs en vue de l’épreuve de surf des Jeux Olympiques de Paris , prévue fin juillet 2024.