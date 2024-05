Shiseido Tahiti Pro 2024 : Vahine Fierro en finale !

Incroyable Vahine Fierro. La Polynésienne s’est qualifiée pour la finale de la Shiseido Tahiti Pro 2024 à l’issue d’une demi-finale exceptionnelle face à la Brésilienne Tatiana Weston-Webb.

La manche démarre tambour battant par un énorme set. La brésilienne se lance la première et parvient à se caler dans le tube. Il s’en faut de très peu pour qu’elle n’en sorte et obtienne probablement une note au delà de 9/10. Mais elle est balayée par la vague, tout comme Vahine Fierro derrière elle.

Fierro enchaîne et score une vague notée 8, avant de tenter l’impossible : un take off (très) late, qu’elle réussit sans parvenir à glisser dans le barrel. Elle y laisse sa board, récupérée cassée par les water patrol. Soutenue par le public, son coach Jérémy Florès et ses partenaires d’entraînement sur le spot, elle ne perd pas son calme et s’offre une vague notée 8.17.

Mais la Brésilienne ne lâche pas. À 4 minutes de la sirène, celle-ci score un incroyable 10/10, réussissant un take off ultra-limite dans une vague impressionante. Les deux surfeuses sont alors à égalité parfaite : 16.07. Cas de figure particulier défavorable à Fierro, puisque c’est la meilleure vague – celle de son adversaire, donc – qui départage les compétitrices.

Il faut attendre les deux dernières minutes pour voir Fierro assurer la victoire, grâce à une vague quasi-parfaite (9.63). La Brésilienne ne recollera pas. « Il ne faut pas qu’elle soit toujours Miss Smile, j’essaie de l’amener aussi vers Miss Angry, pour se battre et gagner » , s’est amusé son coach Jérémy Florès, fier de sa protégée.

Deuxième finale, donc, pour Vahine Fierro à Teahupo’o. Elle y retrouvera une vielle connaissance, la Costaricienne Brissa Hennesy, nouvelle n°1 du CT grâce à sa victoire sur la tenante du titre Caroline Marks. Une revanche attendue puisque c’est Hennessy qui l’avait sortie en demies, lors de la dernière édition.