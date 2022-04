Rugby : victoire solidaire de Fidji pour Tonga

La victoire a mis du temps à se dessiner pour les jeunes Fidjiens. Plus rapides et plus précis ballon en main, ils dominent la première mi-temps sans toutefois étouffer un vaillant XV du Pacifique. Cette équipe de militaires océaniens pousse fort en mêlée et se bat sur tous les ballons. D’autant plus méritoire que certains joueurs ne s’étaient jamais rencontrés avant la semaine dernière !

C’est surtout en mêlée que le XV du Pacifique a fait douter les Fidjiens – Photo : Mike Leyral

La bataille de la touche a été plutôt équilibrée – Photo : Mike Leyral

La puissance était du côté du XV du Pacifique, mais les Fidjiens ont commis moins de fautes de mains – Photo : Mike Leyral

Un essai du XV du Pacifique, marqué au bas du poteau – Photo : Mike Leyral

En début de deuxième mi-temps, ils campent même dans les 22 mètres des Fidjiens, sans doute éprouvés par le match joué la veille. Pour autant, les Fidjiens défendent avec fougue et provoquent des en-avant chez leurs adversaires, qui ne parviennent pas à passer la ligne.

La fin du match est fidjienne et la victoire, même si elle a mis du temps à se dessiner, est assez nette : 32 à 13. Mais la véritable victoire est celle de la solidarité : le cœur des rugbymen a battu pour Tonga et le public l’a bien compris. Près de 2000 places ont été vendues sur les deux soirées, un succès qui en appelle d’autres : de futurs rendez-vous sont déjà envisagés pour l’ovalie océanienne… ce qui permettra aussi à notre sélection de disputer d’autres matchs internationaux, elle qui n’avait pas joué depuis cinq ans.