Rififi avant le renouvellement du bureau de la FTF

Touché, mais pas coulé. Mardi soir, la tête de liste de Faaapi FTF 2024 Timiona Asen a appris, non sans surprise, le rejet de sa candidature à la présidence de la fédération tahitienne de football (FTF) par la commission électorale de l’instance. Le motif : deux de ses colistiers ne sont pas à jour de leur licence. Un argument qui ne passe pas auprès de l’entraineur de l’AS Dragon.

« Dans le règlement, on dit qu’il faut avoir renouvelé 6 mois avant le jour de l’élection (le 1er août). Si je comprends bien, ça signifie qu’aucune des deux listes n’est à jour, estime Timiona Asen, qui déclare avoir lui-même renouvelé sa licence d’entraîneur au cours du mois d’août 2023. On invalide ma liste pour deux personnes alors qu’il reste 16 membres au comité exécutif. Dans les statuts, c’est minimum 12 membres au comex et maximum 18. Je ne vois pas le problème » .

Pour Timiona Asen, « le match se joue en 90 minutes » et le recours en justice a valeur de prolongations. « On ira jusqu’au bout, personne ne m’empêchera de me présenter. Il y a des clubs et des licenciés derrière moi » , assure-t-il. Du côté du président sortant de la FTF Thierry Ariiotima, tête de liste de « Univers vers l’avenir » , on est tout aussi surpris de la décision de la commission électorale. Cette dernière, créée au début de la saison 2023-2024 à la demande de la FIFA, est composée d’experts bénévoles, et est indépendante de la FTF. Depuis le début de la saison, les présidents de clubs n’y figurent plus.

(Crédit Photo : TNTV)

Quoiqu’il en soit, les deux candidats continuent leur course à la présidence. Thierry Ariiotima, qui brigue son troisième mandat, reste fidèle à ses engagements de campagne. « On a un bilan satisfaisant, mais je pense que l’on peut faire mieux. Dans notre profession de foi, on parle d’amélioration de la performance, d’assurer un meilleur suivi dans les sélections, mais on n’a pas pu aller jusqu’au bout, soutient-il. Je veux qu’on puisse concrétiser le projet de salle de futsal avec salle de musculation et espace médical, pour que les structures de la fédé soient complètes » .

L’appel de Timiona Asen sera examiné par la commission de recours. Celle-ci a au maximum deux mois pour se réunir. Mais le temps presse : l’élection est prévue le 3 février à la fédération tahitienne de football.