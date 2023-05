Record de buts de l’Utah : le Tahitien Hauroa Morgant reçoit les félicitations du sénateur Mitt Romney

Ayant inscrit 45 buts au cours de la saison avec ses coéquipiers de la Juan Diego Catholic High School, et grand artisan de la victoire de l’équipe lors de la finale du championnat scolaire, Hauroa Morgant suscite, depuis, l’attention des médias de l’Utah.

Plusieurs articles lui ont déjà été consacrés et sa nouvelle notoriété est arrivée jusqu’aux oreilles d’un certain Mitt Romney, le sénateur de l’état et candidat, en 2012, à la présidence des Etats-Unis pour le parti Républicain.

Ce jeudi, le jeune tahitien a reçu un courrier officiel de l’élu qui le félicite d’avoir « battu le record de buts marqués sur une saison dans l’histoire de l’Utah ». « Vous avez fait preuve de discipline, de persévérance et d’un travail acharné, les ingrédients essentiels du succès, en football et dans la vie (…) Je vous souhaite encore du succès dans vos futurs efforts », lui écrit Mitt Romney.

Une façon de finir la saison en apothéose pour le joueur tahitien qui, grâce à ses performances, espère intégrer une prestigieuse université américaine dans les années à venir.