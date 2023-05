Football : Hauroa Morgant remporte le championnat scolaire de l’Utah et bat son propre record

Hauroa Morgant a atteint l’objectif qu’il s’était fixé. Et de la plus belle des manières. Ce vendredi, pour l’ultime match de la saison, il a inscrit sur coup franc le seul but de la finale, face aux joueurs des Morgan Trojans, pour offrir à son équipe le titre de champion scolaire de l’état de Utah.

Déjà détenteur, depuis quelques jours, du record de buts inscrits en une saison dans cet état, avec 44 réalisations, il porte désormais le compteur à 45 buts.

« Ce n’est que du bonheur. On a travaillé pour ça toute l’année. On a créé des liens entre nous et ça a payé. Je suis fier de ce que l’on a accompli. Maintenant, on a plus qu’à célébrer la victoire. Je la dédie aussi à tout le peuple de Tahiti. C’est pour le Pays. Merci aussi à ma famille et mes amis qui ont toujours était là pour moi », a-t-il indiqué à TNTV, au coup de sifflet final.

Grâce à ses performances sportives remarquables et remarquées, Hauroa espère décrocher une bourse dans une prestigieuse université américaine et, plus tard, jouer en ligue professionnelle dans le pays à la bannière étoilée.