Rahiti Buchin et Dell Lamartinière victorieux en Nouvelle-Zélande

Pour la première fois de son histoire, Tahiti présentait plusieurs équipes aux championnats néo-zélandais de pêche sous-marine, initialement prévus à Wellington les 24 et 25 février. Outre Onyx Le Bihan en individuel et deux jeunes du club Tefana, Oniurai Ueva Tihopu et Ariitai Brotherson, les deux comparses Rahiti Buchin et Dell Lamartinière de la Team Tahiti ont porté haut les couleurs du fenua chez les kiwis.

Mauvaise météo oblige, c’est finalement samedi dernier sur la côte Sud de Moa Point, dans une eau à 15 degrés, que la compétition s’est déroulée. Pas de quoi perturber nos aito, vainqueurs avec 11 poissons pêchés. Onyx Le Bihan s’est classée 4e côté femmes, nos deux juniors respectivement 9e et 5e.

Ces derniers ont été donnés à la communauté et à la banque alimentaire communautaire de Kāpiti.