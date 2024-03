Chasse sous-marine : bon départ pour la délégation tahitienne aux Oceania

Il fait frais en ce mois de mars en Nouvelle-Zélande, théâtre des Oceania, compétition de chasse sous-marine disputée chaque année. 10°C le matin ? Pas de quoi entamer le moral des Tahitiens, qui ont excellé lors de la première des deux journées de contest, ce jeudi.

Les concurrents sont allés pêcher du côté de Mercury Island, dans une eau à 18°C, ce jeudi. Un endroit qui leur a plutôt bien réussi, puisque les Tahitiens sont en tête chez les hommes, juste devant la Nouvelle-Zélande. La donne est simple pour les chasseurs du fenua : l’équipe qui finira devant, à un poisson près, remportera les Oceania, chez les vahine comme chez les tane.

Taina Orth et Onyx Le Bihan ont de nouveau régalé (Crédit : Spearfishing New Zealand)

« Hier, Tahiti a bien pêché. Les filles ont fait quinze prises, autant que les Australiennes, mais elles étaient plus lourdes. Chez les hommes, on a fait 31 prises, soit une de plus que les Néo-zélandais. On a pris un John Dory (un saint-pierre, NDLR), le poisson emblématique ici » , s’est félicité Rahiti Buchin, leader de la délégation tahitienne.

La compétition se poursuit ce vendredi à Atiu Island. La pesée finale devrait se dérouler vers 17h, heure locale.