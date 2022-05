Plus d’une centaine de compétiteurs pour la première édition du Challenge Equipe Athlé

Sauts, courses et lancers étaient au programme du Challenge Equipe Athlé qui s’est disputé samedi 7 mai sur le stade Punaruu. Dans ce rendez-vous fédéral, on retrouvait le championnat de Polynésie par équipe en benjamins et minimes. Plus d’une centaine de compétiteurs étaient alignés. Cette rencontre était aussi ouverte aux athlètes plus aguerris dans les catégories Open.