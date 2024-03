Paea s’offre la Coupe de Rugby de Tahiti

Le premier trophée de la saison de rugby 2024 est pour Heiarii Tetuanui et ses partenaires de Paea, vainqueurs d’un match intense face au RC Faa’a Aro, tenants du titre.

Les deux équipes se sont rendues coup pour coup en première période. Du côté de la formation d’Oremu, Rémi Nui a mis les siens sur de bons rails avec deux pénalités et un essai. En face, Paea a pu compter sur la botte de Tamatoa Tauhiro et un essai de Taputea Pani pour recoller au score. À la pause, c’est bien Faa’a qui menait au score (11-10).

Malgré sa domination en seconde période, le RC Faa’a s’est fait punir par Jérôme Charles, profitant d’une faute de main des jaunes et verts pour filer à l’essai, transformé par Tamatoa Tauhiro. 17-11 Paea, le score ne bougera plus..

« Ça n’a pas été un match facile. On a été menés au score, on a du redoubler d’efforts face à une équipe de Faa’a toujours présente (…) On avait une stratégie axée sur les avants, qu’on n’a pas pu mettre en place en première mi-temps. On va apprécier ce trophée, et le championnat viendra ensuite » , s’est réjoui le pilier de Paea Taputea Teinauri.

Du côté de Faa’a, on regrette le manque d’efficacité sur cette rencontre. « La chance n’était pas avec nous. ça c’est joué sur des détails, il y a eu du bon combat ce soir » , a résumé le président du clun Jules NG Pao, bon joueur.

Les deux équipes se tournent désormais vers la première journée du championnat à XV, prévue le 28 mars.