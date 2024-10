13 espoirs du rugby au fenua en route pour la Nouvelle-Zélande

Depuis le mois de juin, ces jeunes espoirs du rugby multiplient les rassemblements. Objectif : être au niveau de l’intensité proposée par les équipes néo-zélandaises. Avant le départ pour le Pays du long nuage blanc, le staff polynésien insiste sur la communication lors des phases de jeu.

« Les Néo-Zélandais jouent très bien au rugby. Si on veut rivaliser, il faut qu’on joue avec nos armes, avec une grosse agressivité. Et qu’on communique énormément, qu’on soit intelligent sur le terrain pour pouvoir espérer quelques victoires. (…) Maintenant, c’est à eux de se rendre compte de leur potentiel individuel, et puis collectif » explique Benjamin Dao, préparateur physique de la sélection U18.

En Nouvelle-Zélande, le vice-capitaine Eliezer Tefaatau et ses coéquipiers viseront au moins deux victoires et un top 5 : « On a un beau niveau. Ce n’est pas inatteignable. Il faut juste qu’on fasse beaucoup d’efforts et qu’on soit sérieux aux entrainements. J’ai hâte de commencer la compétition et de voir à quoi ressemblent nos cousins du Pacifique, je n’ai jamais vu pour de vrai des rugbymen néo-zélandais ».

En marge de la compétition, nos 13 rugbymen profiteront de plusieurs activités comme la visite d’un club professionnel ou encore la rencontre avec Ian Jones, ancien deuxième ligne des All Blacks.