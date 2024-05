OFC Champions League : Pirae bat Rewa (4-2 a.p) et se qualifie pour la finale

Il s’en est fallu d’un souffle. L’AS Pirae peut remercier la bonne étoile qui l’accompagnait ce mercredi au stade Pater, face aux Fidjiens de Rewa en demi-finale de l’OFC Champions League. Menés 1-0 jusque dans le temps additionnel, les joueurs de Vate Terai sont parvenus à prendre l’avantage, se faire rejoindre au score à la 99e, et finalement l’emporter en prolongations (4-2, score final).

« Ça a été très difficile, on a dû puiser dans nos ressources pour aller chercher cette qualification. On a fait une bonne prestation devant un public venu en nombre, souffle le capitaine des orange Raimana Li Fung Kuee. Blessé au niveau des talons, le numéro 7 de l’As Pirae a tenu sa place grâce à une astuce (très) peu commune, en découpant directement un cercle dans le cuir de sa chaussure pour éviter les frottements.

Désiré Ngiamba s’est particulièrement distingué en transformant les deux penalties cruciaux à la fin du temps réglementaire. « On est allés chercher ce match avec l’esprit d’équipe. On voulait vraiment être au rendez-vous chez nous » , sourit-il. L’homme du match, qui restait sur le souvenir de l’élimination face à Suva l’an passé au même stade de la compétition, n’a pas craqué sous la pression. « J’ai travaillé pour ces moments là, je me les suis ‘mentalisés’. Il fallait que je plante ces deux buts » .

Deux buts qui semblaient alors suffire au bonheur de Pirae. C’était sans compter sur but de Rewa à la 99e, forçant les prolongations. Remplaçant, Patrick Tepa puis Peniame Drova (csc) redonnent finalement l’avantage à Pirae, qui se qualifie donc au terme d’un match épique.

En finale, Pirae devra battre un adversaire d’un autre calibre : Auckland City, tombeur des calédoniens de l’As Magenta dans l’autre demi-finale (1-0). Le gagnant décrochera son ticket pour la Coupe du monde des clubs champions, prévue du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis.

La finale se tiendra ce vendredi à 18h au stade Pater de Pirae.

Buteurs :

AS Pirae: 4 (Désiré Ngiamba (P) 90′, (P) 90+6′, Patrick TEPA 98′, Own Goal 111′)

Rewa FC: 2 (Patrick JOSEPH (P) 35’, Samu KAUTOGA 90+9′)