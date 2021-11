Natation : 8 Tahitiens décrochent leur ticket pour les championnats de France jeunes

À seulement 17 ans Keha Desbordes réalise deux records de Polynésie : 57 s 88 au 100m dos et 26’50 au 50m dos. “Les deux records que j’ai fait, je n’y croyais pas. J’étais fatigué mais grâce au travail qui a été effectué, je suis assez content.”

Chez les filles, avec trois meilleures performances battus, Raiyani Bourne s’envolera elle aussi pour la métropole. Une première pour la sociétaire du club I Mua : “J’ai réussi à me qualifier au 50 dos, au 100 dos et au 50 crawl. C’était vraiment difficile mais avec la persévérence on peut y arriver.”

Autre performance : celle de Déotille Videau qui atteint un nouveau temps de qualification. Au total, elle s’alignera sur 11 épreuves.

Quant au moment phare de la journée, le relais 4X50m 4 nages mixte, c’est la victoire de I Mua Natation avec un un nouveau record de Polynésie : 1mn 56 s et 64 centièmes. “Déjà je trouve qu’on avait une bonne équipe sur le papier donc on est partis assez confiants et quand on regarde nos temps on a à peu près fait tous nos records donc ça nous a transcendé d’avoir une bonne équipe. On a regardé les équipes à côté et ça nous a mis un stress en plus raconte Poerani Bertrand. Mais ça c’est bien passé et je suis très fière de mon équipes.”

En tout 8 Tahitiens ont décroché leur ticket pour les championnats de France jeunes qui se tiendront du 17 au 22 décembre.