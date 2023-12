Coup double pour Déotille Videau aux championnats de France de natation

À peine revenus des Jeux du Pacifique, organisés aux îles Salomon, cinq nageurs polynésiens ont participé entre samedi et mardi, à Montluçon, aux championnats de France junior en petit bassin. À l’issue des quatre journées de compétition, la délégation tahitienne a décroché un total de huit médailles.

On retiendra notamment les deux titres décrochés par Déotille Videau, 14 ans, sur le 100 et le 200 mètres papillon. Le tout en battant à chaque fois des records de Polynésie sur les distances, en 1’03’’20 sur le 100 mètres papillon et en 2’18’’83 sur le 200 mètres. La nageuse du CNP complète sa collection de médailles avec de l’argent au 200 mètres 4 nages et du bronze au 400 mètres 4 nages. La jeune espoir a également établi des nouveaux record de Polynésie sur ces épreuves.

Pour les quatre autres nageurs tahitiens engagés, pas de sacres nationaux mais de belles performances néanmoins. Teherearii Oopa, 15 ans, a décroché deux médailles d’argent au 50 mètres nage libre et au 50 mètres papillon. La sociétaire de I Mua s’est également offert le bronze au 100 mètres papillon. Et le triple médaillé d’or des Jeux du Pacifique aux îles Salomon, Nael Roux, 17 ans, s’est emparé de l’argent sur le 400 mètres nage libre.

À partir de samedi, place aux benjamins. Quatre espoirs du fenua sont engagés dans la compétition. Chez les garçons, on retrouvera Rohutu Teahui et Haunoa Sommers. Ragihei Kura Timo et Lola Bonnard seront engagées chez les féminines.