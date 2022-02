Moorea : Samuel Zijp organise un Ultra trail “à la carte” ouvert à tous

Faire le tour de Moorea par les montagnes en enchainant d’une traite 4 des plus hauts sommets de Moorea : c’est le défi lancé par Samuel Zijp.

Le trail est ouvert à tous, “à la carte”, que vous préfériez parcourir 1km, 15km, 100km… Rejoindre un seul sommet, ou plusieurs, faire certains passages en voiture…

Le départ est prévu plage de Tamae ce samedi à 4 heures du matin pour se rendre sur le premier sommet, le mont Moaru. Ceux qui viennent de Tahiti pourront rejoindre le groupe via le premier bateau qui doit arriver à 8 heures à Vaiare.

Le parcours complet, comprenant les 4 sommets est prévu pour durer 30 heures pour un total de 100km environ et 7500m de dénivelé positif.

Le but de ce challenge : promouvoir l’activité physique au travers de la pratique du trail et de la montagne, et se dépasser

Il sera possible de suivre la progression des sportifs en live via un système de suivi GPS.

