Maïdi Susset et Noé Delbreil Guyot s’imposent au triathlon de Hitia’a

Pour se lancer au triathlon S, il fallait nager sur 750 mètres. Et en l’absence des cadors de la discipline, c’était l’occasion pour d’autres athlètes de briller, tel que Moana Chinison qui sort en première position à l’issue des deux boucles dans le lagon de Hitia’a.

Sur les 20 km de vélo, c’est au tour de Noé Delbreil Guyot et de Pierre Marion de prendre les choses en main. Au moment d’aborder les 5 km de course à pied, les deux hommes de tête ont une avance confortable sur un groupe mené par Ludovic Chastang.



Sous une grosse chaleur, Noé Delbreil Guyot fausse compagnie à Pierre Marion. Le jeune sociétaire de Fei Pi s’impose finalement en 1 heure et 3 minutes. Il signe sa deuxième victoire de la saison après son succès au Mararatri Triathlon.

Maïdi Susset remporte le triahlon S chez les dames. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Chez les dames, Maïdi Susset domine les débats. En tête de bout en bout de la course, elle boucle son triple effort en 1 heure et 11 minutes. Elle devance Ra’i Maeva Raapoto et Cassandra Chang Sang.

Les triathlètes se retrouveront le 19 octobre à Moorea pour une nouvelle édition du Xterra Tahiti.