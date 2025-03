5 courses au programme du triathlon de Tautira

Après le triathlon de Haapiti en février, c’est à la Presqu’Île de Tahiti d’accueillir les passionnés de triple effort. Les hostilités seront lancées à Tautira le dimanche 23 mars, dès 8h30, avec le départ du triathlon S.

Suivra le départ du format M (et du M relais) à 9h. Les plus jeunes auront aussi leur moment fort avec les épreuves dédiées aux 6-8 ans et 9-11 ans à partir de 9h30. Enfin, le parcourt XS sera lancé à 11h.

Détail des distances :

• triathlon enfants 6-8 ans avec 50m de natation, 1 km de VTT et 500m de course à pied

• triathlon enfants 9-11 ans avec 150m de natation, 3 km de VTT et 1500m de course à pied

• triathlon format XS avec 400m de natation, 10 km de vélo et 2500m de course à pied

• triathlon format S avec 750m de natation, 20 km de vélo et 5km de course à pied

• triathlon format M individuel ou en relais avec 1500m de natation, 40 km de vélo et 10km de course à pied

Plus d’informations sur www.tahititriathlon.pf