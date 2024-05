Ligue des champions de l’OFC : Pirae s’impose face au Vanuatu

En football, l’AS Pirae a joué son deuxième match de la ligue des champions de l’OFC vendredi soir au stade Pater. L’équipe de Tahiti qui s’est imposée sur le score de 5 buts à 1 face à l’équipe de Vanuatu ifira black birds.

Des buts inscrits par Tihoni, Ngiamba, Tau et un doublé de Labaste. Un match accompli pour les hommes de Vatea Terai qui prennent la première place du groupe B. « C’était pas évident. On appréhendait cette rencontre (…) Comme disent les joueurs, ça a été beaucoup de vouloir ce soir. J’espère que ça va continuer », a réagi le coach.

Dernier match de poule, ce vendredi à 18 heures, toujours au stade pater, contre l’équipe calédonienne de Magenta. « On va bien récupérer et revenir vendredi pour gagner. On invite tous les fans à venir supporter les joueurs. »

Une rencontre décisive pour la qualification en demi-finale, et la première place du groupe.