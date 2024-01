Les cyclistes de Raiatea se préparent pour 2027

Dix cyclistes polynésiens tels que Toanui Tanetoa, Herehau Laurent, Hitiarii Cassel ou encore Rodrigue Lozinguez, suivent actuellement une formation sportive intense sur l’île de Raiatea, à l’initiative de Teva Bernardino, président de la fédération tahitienne de cyclisme.

« On doit former une nouvelle génération pour qu’en 2027, on soit capable de gagner les Jeux du Pacifique en cyclisme. C’est le premier stage de ce programme-là, avec dix jeunes, et donc il faut que tout le monde s’entende, qu’ils communiquent, et ça, ça s’apprend. Il y a des petits réflexes à avoir » explique Benoît Rivals, chef de projet du programme ambitions 2027.

Chaque coureur a sa carte à jouer, mais le groupe doit aussi être uni. Il faut donc affûter les stratégies, mettre en place des codes que chacun puisse partager et comprendre tout de suite. Et pour ça, il n’y a pas de secret, il faut rouler. Kahiri Endeler, a la lourde tâche de « driver » ces jeunes : « Il faut savoir faire des montées, des sprints, savoir rouler en groupe… à l’image un peu de ce qui se fait chez les professionnels en Europe. On essaie de s’en inspirer et de faire un beau bloc d’entrainement en endurance ».

Nos cyclistes tahitiens auront fort à faire lors des prochains Jeux du Pacifique. La concurrence sera rude entre les compétiteurs qui auront chacun à cœur de défendre les couleurs de leur territoire. « Nos frères calédoniens sont nos ennemis depuis longtemps, car ils sont très forts. Il faut aussi voir si la Nouvelle-Zélande et l’Australie se déplaceront » indique Benoît Rivals.

Nos champions sont conscients du niveau élevé de la compétition et savent que le travail d’équipe est primordial pour espérer la victoire.

Trois grandes courses seront à l’honneur : la course sur route, le contre-la-montre individuelle et le VTT. Le BMX et la course sur piste sont encore incertaines. Il reste donc encore trois ans pour sculpter leurs mollets et affuter leurs stratégies de course.