Cyclisme : Tahiti fin prête pour les championnats d’Outre-mer

Ils seront 12 cyclistes du fenua à s’envoler ce lundi pour la Nouvelle-Calédonie, où les championnats d’Outre-mer sont organisés. Grande nouveauté cette année, les équipes féminines seront de la partie à Nouméa. La sélection de nos vahine est composée d’Élodie Touffet, Poerava Van Bastolaire, Kylie et Joy Crawford.

« L’ambiance est bonne au sein de l’équipe, confie Élodie. On a toutes des qualités différentes et une bonne cohésion » . « On a hâte de vivre ces premiers championnats des DOMTOM féminins » , glisse Kylie

Du côté des hommes, les 8 coureurs sont menés par Kahiri Endeler. Cette année, sept comités régionaux participent à l’édition : Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Martinique, La Réunion, Guyane, Guadeloupe et Polynésie française. Ils devront s’affronter sur trois épreuves : une course en circuit plat, une course de côte et un contre-la-montre individuel.

De gauche à droite : Élodie Touffet, Poerava Van Bastolaire et Kylie Crawford (Crédit Photo : TNTV)

« Ça ne va pas être facile, prévient Keahi. Le niveau est élevé là-bas, mais on s’est assez entraînés« . Au menu : une course de longue distance le samedi (120 km pour les hommes, 80 km pour les femmes), la course de côte le dimanche matin et le contre-la-montre de 19 km l’après-midi.

Pour le capitaine de la sélection, chaque coureur a sa carte à jouer. Même si nos représentants sont conscients que le niveau de la compétition sera relevé, l’équipe avance confiante.

La semaine dernière, toute l’équipe est passée au contrôle anti-dopag, étape incontournable pour participer à ces compétitions de haut-niveau.