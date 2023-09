Tour Tahiti Nui 2023 : 600 km entre Tahiti et Moorea 

La compétition internationale comprend deux divisions, une pour les femmes et une pour les hommes. Au total, 8 étapes sépareront les hommes de l’arrivée avec deux étapes dans la même journée le jeudi et le samedi contre 7 pour les femmes dont deux épreuves le samedi.

Entre le kilomètre de côte à 5,8% du Taharaa et les routes souvent difficiles, les coureurs devront faire face à de nombreux obstacles. Au cours des 600 km de course entre Tahiti et Moorea, soit 100 kilomètres de moins que le parcours de l’année dernière, les passionnés de la pédale pourront admirer le paysage à plus de 40 km/h en moyenne.

Arrivée en fanfare prévue aux alentours des 15 heures pour les femmes et 16h30 pour la catégorie homme, samedi devant la Banque de Polynésie.

Deux types de performances seront récompensées à chaque étape en plus du maillot jaune remis au premier arrivé. Les meilleurs sprinteurs hériteront du maillot vert et les meilleurs grimpeurs revêtiront quant à eux le maillot à pois.