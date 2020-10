Le Moorea marathon reporté en 2021

La course devait se tenir fin novembre. Elle est finalement reportée à l’année prochaine. Une décision des organisateurs, en lien avec la situation sanitaire de la Polynésie.

« La grande fête des courses à pied ne se tiendra pas cette année. Les 6 courses prévues seront reprogrammées pour l’année 2021. La course populaire de 5 km dite festive courue en nocturne ne scintillera pas cette année. La population ne pourra encouragée les athlètes engagés sur les courses d’endurance de 10 KM, du Semi-marathon de 21 KM et surtout la course reine Moorea Marathon de 42.195 KM. Et enfin, les enfants n’émerveilleront pas leurs parents admiratifs cette année. Mais ce n’est que partie remise », annoncent les organisateurs.

Les 104 athlètes déjà inscrits seront totalement remboursés des frais d’inscription.

Le rendez-vous est donné les 22 et 23 octobre 2021.