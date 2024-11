L’AS Phénix inaugure ses 4 premiers cours indoor de padel

La pratique du padel ne cesse de faire des émules au fenua, au point que les joueurs ont parfois du mal à trouver des créneaux horaires, faute de structures suffisantes.

Pour accroitre ses capacités d’accueil, l’AS Phénix vient de réceptionner 4 nouveaux cours. Des travaux d’un montant d’un peu plus de 200 millions de francs. 4 terrains supplémentaires flambant neufs et….couverts, une première.

« On innove dans le Pacifique. Même à Nouméa, ils n’ont pas ça », se félicite Alain Siu, le président de l’As Phénix, « les conditions climatiques que l’on a, font que le jeu est parfois un peu perturbé. Le fait d’être à l’abri va permettre aux pratiquants de mieux exercer leur passion ».

– PUBLICITE –

Les 4 nouveaux cours ont été inaugurés ce week-end. (Crédit: TNTV)

Mais aussi d’attirer de nouveaux joueurs plus âgés, des personnes « qui ont peur du soleil » : « Maintenant qu’il y a le toit, je les encourage à venir pratiquer ce sport qui est magnifique ».

Le club accueille actuellement 800 adeptes. Avec ces 4 cours supplémentaires, qui portent à 9 le nombre total de terrains, l’AS Phénix espère dépasser « facilement » les 1000 pratiquants.

Même Alain Siu est surpris par l’engouement que suscite la discipline au fenua. « Qui l’aurait cru ? », sourit-il, « j’avais fait venir 2 cours il y a 2 ans en me disant que ça n’allait peut-être pas marcher. Mais ça prend, ça prend ».

« Peut-être que c’est un sport plus abordable et plus facile à jouer. C’est aussi fun et social. Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent et qui jouent ensemble (…) Je pense que tout Tahiti va se mettre au padle» , prophétise-t-il.

Le club a fait venir pour quelques mois un joueur professionnel, l’Espagnol Jose Pedro Montalban, ici à droite. (Photo TNTV)

« En seulement 2 ans, on vient de réaliser 9 cours. Et les autres associations nous suivent. Cela veut vraiment dire que c’est un sport fait pour tout le monde », renchérit Paul Léou, le secrétaire général de Phénix.

Pour marquer le coup, le club de Punaauia a fait venir un joueur professionnel espagnol qui séjournera 3 mois au fenua.

Jose Pedro Montalban, qui pointe à la 300e place mondiale, dispense depuis quelques jours des cours pour les joueurs et les coachs. « Ma mission est de les faire progresser, d’élever le niveau. Mais il y a 6 ou 7 bons joueurs », dit-il.

« On a de la chance de l’avoir », confie une pratiquante, Fleur Peni, « au début, on était plus dans les gestes du tennis. Il fallait rectifier tout ça. Ce sont vraiment les gestes du padle ».