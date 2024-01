Karaté : Kenly Cavanié se prépare pour le haut-niveau français

Au fenua, Kenly Cavanié travaille en ce moment ses gammes les pieds dans l’eau. Un entrainement particulier pendant la trêve sportive. L’an dernier, la jeune fille évoluait au pôle espoir d’Océanie en Nouvelle-Calédonie. Le 17 février, elle rejoindra Marseille pour y intégrer le club Spartan Kombat. En attendant, pas question d’arrêter le sport. Tous les jours, elle complète sa préparation en pleine nature : « C’est plus du sport loisir. Donc tout ce qui est natation, paddle… un peu de préparation physique. On reprend tout doucement. On profite de la mer tant qu’on peut ! ».

Depuis la période de la Covid, le karaté polynésien est en perte de vitesse avec moins de compétitions et moins de licenciés. Kenly était d’ailleurs la seule combattante tahitienne aux Jeux du Pacifique en novembre. Elle était accompagnée de son frère en tant que coach, et de son père, sélectionné en tant qu’officiel. Kenly a décroché deux médailles d’argent : « C’était bénéfique pour moi d’avoir mon père et mon frère à mes côtés. J’avais un soutien proche car ils étaient avec moi, et le soutien de toute la famille qui était à Tahiti. C’était vraiment top ».

« C’est dommage qu’il n’y ait pas plus de Tahitiens dans le karaté, cela aurait porté toute une équipe. Là, elle était toute seule. C’était bien, mais difficile aussi quand même pour elle. Mais sinon, c’était une belle expérience. Elle peut être fière de ce qu’elle a fait » confie Eric, son père.

Cette opportunité lui permettra de participer à toutes les compétitions nationales. Dans sa ligne de mire : les championnats de France en avril prochain. Et Kenly n’abandonne pas pour autant ses études qu’elle poursuit par correspondance.