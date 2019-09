ISA World Surfing Games : c’est fini pour Bourez et Flores

Il n’y a plus de Français en lice aux ISA World Surfing Games. Michel Bourez et Jeremy Flores ont tous les deux été éliminés au quatrième tour des repêchages, ce vendredi à Miyazaki, au Japon.

“C’est mou. Je suis tombé avec des gens qui ont l’habitude de surfer ce genre de vagues. (…) C’était compliqué. Le choix de vague n’était pas là (…) J’ai pas eu la vague qu’il fallait pour passer (…) Il y a plein de choses à retravailler. Maintenant je sais comment marche une bonne équipe (…) On a toujours été tout seul et là on apprend beaucoup avec l’équipe, le s kiné, le docteur, les coachs etc. Tout ça te mets en confiance”, a déclaré Michel Bourez.

