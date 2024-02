Génér’action Pacifique : une compétition sportive entre la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna

« Génér’Action Pacifique » est un événement qui sera organisé tous les deux ans en alternance par un comité organisateur créé à cet effet.

Au-delà de l’aspect sportif, Génér’action Pacifique doit surtout permettre de resserrer les liens entre les trois territoires français du Pacifique en permettant aux institutions de chaque Pays, d’échanger et de pouvoir collaborer sur des sujets tels que la gestion des infrastructures sportives et de jeunesse, le droit applicable, et les engagements sur la scène régionale et internationale.

Pour 2024, c’est la Nouvelle-Calédonie qui sera le Pays hôte de cet événement.

Le tournoi aura lieu du lundi 1er au vendredi 5 avril. Les disciplines choisies sont le volley ball, le rugby à 7 et le va’a dans la catégorie d’âge U18 (moins de 18 ans) hommes et femmes.

Une conférence de presse s’est déroulée à la Présidence ce mardi pour présenter la 1re édition de la « Génér’Action Pacifique » en Nouvelle-Calédonie, prévue du 1er au 5 avril 2024, en présence notamment de Nahema Temarii, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, de Louis Provost, président du Comité Olympique de Polynésie française (COPF), de Patrick Lopez-Diot, président de la Fédération Tahitienne de Rugby, de Rodolphe Apuarii, président de la Fédération Tahitienne de Va’a, de Mā Zinguerlet, présidente de la Fédération Tahitienne de Volley-ball, et de Pure Nena, conseiller technique en charge du sport au ministre des Sports. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Chaque délégation présentera une soixantaine de sportifs. La Polynésie engagera un budget de 7,5 millions de Fcfp pour le transport de sa délégation. La Nouvelle-Calédonie prendra en charge l’hébergement et la restauration.

Le Pays annonce d’ores et déjà une seconde édition en 2026 sur Tahiti.