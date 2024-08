Football : Tiahiti Colombani recruté par l’AJ Auxerre

Un nouveau Marama Vahirua ? Comme l’illustre joueur tahitien qui a porté haut les couleurs du FC Nantes ou encore de l’OGC Nice, Tiahiti Colombani entend lui aussi marquer de son empreinte l’histoire du football polynésien.

Selon l’Oceania Football Confederation (OFC), le jeune capitaine des U-16 tahitiens a en effet attiré l’attention des recruteurs de l’AJ Auxerre et vient de signer son contrat avec le club qui, cette année, retrouve la Ligue 1 métropolitaine, l’élite du football français.

Le joueur, actuellement au fenua où il participe au Championnat OFC U-16 (Tahiti affronte Fidji, ce mardi soir en demi-finales), a passé cette année en métropole au sein de l’ASM Belfort.

« En France, on entre dans un centre de formation. C’est donc football matin, midi et soir. Tu manges football, tu dors football. Quand on le veut, c’est facile de s’adapter », a confié Tiahiti Colombani à l’OFC.

Selon l’ancien milieu de l’AS Central, c’est lors d’une rencontre (perdue) contre les U-16 de l’AJ Auxerre qu’il a été repéré par le club. « Après le match, il y a eu des joueurs d’Auxerre qui m’ont envoyé des messages disant : ‘le coach pense que tu es bon, il est intéressé’ et c’est comme ça que les échanges ont commencé ».

Le joueur du fenua rejoindra cette saison les U-18 du club une fois champion de France et vainqueur à 4 reprises de la Coupe de France.

« Je veux réussir en tant que joueur professionnel, c’est ma passion. Je m’entraîne pour cela depuis que je suis enfant (…) Je veux montrer que même en venant d’un petit pays comme la Polynésie, on peut jouer dans un grand pays comme la France », conclut Tiahiti, plein d’ambitions.