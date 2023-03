Football : Pirae bat Venus 4 buts à 1 pour le premier match Ligue 1 play off

Le premier gros choc des play off opposait le triple champion en titre Pirae aux coéquipiers de Teaonui Tehau, Venus. Sous une pluie diluvienne, les hommes en orange l’ont emporté 4 buts à 1.

Tamatoa Tetauira et Arii Labaste chacun hauteur d’un doublé, placent l’As Pirae en tête des play off au terme de cette première journée. “Cette première victoire nous tenait à coeur, confie Tamatoa. De gagner, c’est toujours bien, commencer par une victoire les playoffs. On a juste appliqué ce qu’on a travaillé à l’entraînement. On est restés humbles après la victoire qu’on a eue contre Dragon. C’était la consigne : de rester humble et de jouer. C’est ce qu’on a fait et ça a payé pour nous. On remercie les copains pour cette victoire. les buts c’est du bonus, c’est pour ça qu’on s’entraine.”

Prochain grand rendez-vous sur les pelouses du fenua : le 10 mars. Cette deuxième rencontre des play off opposera L’AS Drago à Venus.