Football : les Tama Ura de retour au fenua

Après un retour un peu galère ils sont à nouveau a fenua : les Tama Ura -la sélection tahitienne des moins de 17 ans- sont arrivés lundi soir à l’aéroport de Faa’a. Un soulagement pour certains parents : “On était très impatients de les retrouver” confie Sylvia, maman d’Anapa Debruyne, gardien de but.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Restés bloquer au Vanuatu suite à une avarie moteur, l’heure était donc hier soir aux retrouvailles.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Partis défendre les couleurs de la Polynésie lors du premier tournoi de développement de la jeunesse (Youth Development Tournament) organisé par l’OFC et l’UEFA, les Tama Ura ont montré aux yeux du monde qu’ils savaient également jouer au ballon. Après une première victoire face aux Papous 2 buts à 1, puis un second succès face à l’Estonie, la seule nation européenne du tournoi, les protégés de Vatea Terai ont accédé à la finale. Et pas contre n’importe quelle nation puisque nos Tama Ura étaient opposés le week-end dernier à l’Inde, un pays dont la population dépasse le milliard. Une défaite 2 petits buts à zéro qui n’a pas de quoi faire rougir.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“C’était une très belle expérience avec la sélection. On est toujours tous fiers de porter haut les couleurs du fenua. On a passé deux bonnes semaines avec le groupe et on a réussi à aller jusqu’en finale, alors qu’on affrontait des joueurs beaucoup plus âgés que nous. On est contents du parcours qu’on a fait” explique l’un des joueurs.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Et il y a de quoi : après une troisième place aux Îles Salomon lors du tournoi qualificatif à la Coupe du Monde U17, les Tama Ura confirment leur excellent état de forme. L’avenir du football tahitien semble tout tracé…