Eimeo Czermak remplit sa cagnotte de 55 000 dollars

Si les séquelles physiques de sa chute à Pipeline vont sans doute prendre du temps à guérir, Eimeo Czermak est déjà soulagé du poids financier de son hospitalisation, à Hawaii. Le surfeur de Teahupoo avait lourdement chuté lors de la Vans Pipe Master à Pipeline, en décembre dernier, et avait été blessé à la tête et à la colonne vertébrale. Sans assurance le couvrant pour cette compétition, il s’était résolu à lancer une cagnotte en ligne pour recouvrir ses frais médicaux, plus de 6 millions de Fcfp (55 000 dollars).

L’objectif a été atteint et même dépassé ce lundi matin, soit 10 jours seulement après le lancement. Plus de 1 300 personnes ont apporté leur soutien -et continuent d’en apporter, dont quelques grands noms du surf : le double Champion du monde en titre Filipe Toledo, Joao Chianca, Tatiana Weston-Webb ou Jack Robinson. Kauli Vaast et Vahine Fierro ont eux-aussi contribué.