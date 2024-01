Eimeo Czermak collecte plus de 45 000 dollars en quelques jours

Le moral d’Eimeo Czermak devrait retrouver rapidement des couleurs. Plus de 1200 personnes ont répondu à son appel pour l’aider à payer ses frais d’hospitalisation à Hawaii qui s’élèvent à 55 000 dollars américains. Ce mercredi, en début d’après-midi, la cagnotte en ligne affiche un solde de 46 400 dollars.

Des anonymes, mais aussi des grands noms du surf, ont mis la main à la poche, notamment le double Champion du monde en titre, le Brésilien Filipe Toledo. Ce dernier n’a pas hésité à verser 5 000 dollars (environ 550 000 francs) au surfeur de Teahupo’o. On peut également citer C. J. Hobgood, Jack Robinson, mais aussi Kauli Vaast et Vahine Fierro.

L’objectif des 55 000 dollars n’est donc plus très loin pour que cette mésaventure ne soit plus qu’un mauvais souvenir pour le surfeur tahitien de 20 ans. Le mois dernier, il avait fait une lourde chute lors de la Vans Pipe Master à Pipeline et avait été blessé à la tête et à la colonne vertébrale. Il ne disposait pas d’une assurance le couvrant pour cette compétition.