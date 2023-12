Le surfeur Eimeo Czermak espère « bientôt remarcher »

Hospitalisé depuis sa chute, le surfeur de Teahupo’o indique ne pas se souvenir de l’accident. « Ce fut probablement l’un des moments les plus difficiles et les plus effrayants de ma vie (…) Je suis tellement heureux et reconnaissant d’être en vie et j’ai hâte de guérir », écrit-il sur son compte Instagram.

Eimeo Czermak se dit « déçu » du résultat de cette compétition sur le spot de Pipeline à Hawaii. « C’est vraiment difficile pour moi de l’accepter, mais c’est comme ça (…) j’ai failli tout perdre, mais je suis vivant et je pourrai, j’espère bientôt remarcher. C’est ce qui compte ».

« Les prochains jours vont être très durs pour moi, donc je pense que je vais faire une pause avec les réseaux sociaux et me concentrer sur ma santé », conclut le surfeur qui remercie tous ceux qui l’ont soutenu.