Des Tiki Toa remportent la Coupe de Suisse de beach soccer

Victorieux en demi-finale 9 buts à 5 face aux Havana Shots, les Lions Riviera ont pu compter sur des Tiki Toa en grande forme, marquant 8 des 9 buts de leur équipe avec notamment un triplé de Tearii Labaste et Heirauarii Salem dit Bibish.

La finale aura été plus compliquée pour les Lions Riviera puisqu’il aura fallu attendre les tirs au but pour départager les deux équipes. En effet, au terme du temps réglementaire et de la prolongation, les deux équipes se neutralisaient sur le score de 2 à 2. Les deux buts des Lions Riviera ayant été marqués par Heirauarii Salem.

Bibish à l’issue de la finale.

De bon augure pour nos Tiki Toa qui disputeront fin novembre la Coupe du monde de beach soccer, un rendez-vous que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur TNTV.