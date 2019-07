Des jeunes boxeurs tahitiens en compétition aux États-Unis

Pendant six mois, 4 jeunes boxeurs du fenua ont intensifié leurs entraînements afin d’être prêt pour le championnat sud-californien de boxe amateur qui se tiendra les 12, 13 et 14 juillet. Ils ont travaillé leur endurance tous les jours, et deux fois par semaine, ils ont affiné leur technique. Un tournoi et plusieurs objectifs : “gagner en expérience humaine et sportive, parfaire leur anglais, augmenter leur palmarès de combat, et bien-sûr, s’ils le peuvent, remporter la ceinture de leur catégorie” explique Hinerava Tahiata, secrétaire du club AS Tamarii Tuhaa Pae.

“Je m’entraîne pour mon physique, car mentalement, je suis prêt à affronter ces Américains” confiait alors le jeune Naiki Gobrait-Cummings, à quelques jours du grand départ pour la Californie.

Nos 4 aito sont en tous les cas très sereins, certains parents les accompagneront aux États-Unis. “En Amérique, il faut faire très attention, (…) ça tape dur. Pendant 3 rounds, ils vont te taper, te rentrer dedans… Donc il faudra être à l’affût. Ils sont très rythmés et très physiques” nous dit Tini Gobrait-Cummings, père de Naiki. “Je n’ai pas peur parce que je vois son niveau. De temps en temps, je regarde les combats en Amérique et je vois que mon enfant a le niveau” nous dit encore Tony Teamo, père de Raihei Teamo.

Et le séjour de nos champions ne se limitera pas seulement au tournoi, puisqu’ils sont partis vendredi dernier pour s’entraîner dans un club de boxe américain avant le championnat. Un club qui prévoit dans les mois à venir d’emmener en Polynésie ses jeunes talents.

Les 4 boxeurs partis :

Manon Arii Teua, 12 ans – 48 kg

Evan Yu En, 13 ans – 54 kg

Raihei Teamo, 13 ans – 48 kg

Naiki Gobrait-Cummings, 14 ans – 50 kg