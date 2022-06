Des arbitres néo-zélandaises et samoanes nommées pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la Fifa

Au total, 13 femmes arbitres, 27 femmes arbitres assistantes et 14 arbitres vidéo prendront en charge les matchs. Ce sera la deuxième Coupe du Monde Féminine U20 de la FIFA pour la samoane Maria Salamasina qui a également été arbitre assistante en France en 2018, ainsi qu’à la Coupe du Monde Féminine de la Fifa un an plus tard.

Keighley, basée à Auckland, participera à sa sixième Coupe du monde de la Fifa.

Sarah Jones quant à elle, est également une vétéran de l’arbitrage international, ayant participé à la Coupe du Monde Féminine de la Fifa 2019 en France, aux Jeux Olympiques de 2016 et à la Coupe du Monde Féminine U17 de la Fifa en Uruguay en 2018.

Les deux Néo-Zélandaises sont également présélectionnées pour la Coupe du Monde Féminine de la Fifa de l’année prochaine en Nouvelle-Zélande et en Australie.

“La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ est la prochaine étape importante dans la préparation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™”, explique le président de la Commission des Arbitres de la Fifa, Pierluigi Collina. “Après deux ans de pandémie et toutes les difficultés qui ont surgi (…), nous attendons avec impatience cette importante compétition au Costa Rica”.

Au Costa Rica, la technologie vidéo sera utilisée pour la première fois dans une compétition féminine junior de la Fifa. “Nous sommes ravis d’écrire un nouveau chapitre dans l’histoire du football féminin. La Coupe du Monde Féminine U-20 de la Fifa ne sera pas seulement le premier tournoi féminin junior de la FIFA dans lequel la technologie VAR (arbitrage vidéo, NDLR) sera utilisée, mais ce sera également la première compétition dans laquelle l’équipe d’officiels de match vidéo sera entièrement féminine. La Fifa a travaillé sans relâche pour encourager le développement des VAR féminins dans le monde, car la plupart des footballeurs féminins n’utilisent pas encore le VAR. Cet événement sera une excellente occasion de présenter les compétences des VAR féminines sélectionnées et également une opportunité de poursuivre le développement de nos VAR féminines dans le cadre du projet Road to Australia/New Zealand 2023“, déclare Kari Seitz, responsable de l’arbitrage féminin de la Fifa.

La Coupe du Monde Féminine U-20 de la Fifa, Costa Rica 2022™ aura lieu à Alajuela et San José. La compétition se jouera du 10 au 28 août. La finale est prévue le 28 août à l’Estadio Nacional de Costa Rica à San José.