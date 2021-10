Compak Ball-trap : un championnat de Polynésie dans la grisaille à Raiatea

Dix-huit tireurs venus des Marquises, de Tahiti et Raiatea ont participé au championnat de Polynésie de Compak Sporting Ball-Trap, une discipline de tir qui demande agilité et rapidité. “C’est du ball-trap avec 6 ou 7 machines. Au lieu d’avoir qu’une seule machine, il y a sept machines en service, explique Jean-Luc Montuelle, président du club de Tir Apetahi.

Chaque poste possédait un menu qui affichant l’ordre des tirs que le participant devaient effectuer. Championnat oblige, les pointures de la discipline sont venues s’y mesurer. Habitué des compétitions à l’international, Marcelino Chin Loy a montré son savoir-faire : “C’est une discipline qui est assez particulière. On tire dans plusieurs trajectoires. Tout le secret c’est la technicité de l’approche des plateaux. Il faut être réveillé ! (…) Il faut toujours devancer le plateau pour pouvoir tirer dessus parce que le plateau est en mouvement.”

Rien n’a arrêté les tireurs, pas même le mauvais temps. Au classement final, Adams Ondrena de SCCT a remporté la compétition. Marcelino Chin Loy de l’ASTT l’a emporté chez les Vétérans et Edmond Teiefitu dans la catégorie Super Veteran… Les compétiteurs de l’île sacrée ont su se placer : Roland Monpas et Gilbert Neuffer prennent la 2e place chez les séniors et vétérans.