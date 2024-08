Championnats du monde de va’a sprint : Tahiti décroche ses deux premières médailles d’or

La moisson peut commencer. Au premier jour des championnats du monde, les rameurs polynésiens ont empoché deux médailles d’or.

La première en Para élite mixte V6 500 M et la seconde en Para élite mixte V6 1000 M. Deux courses remportées coup sur coup par le même équipage, dans une mer agitée et sous la pluie.

Christian Ti- Paon dit Kiki (poste 4), Gervais Aumeran (capitaine), Lysiane Teiri (poste 5), Patrick Viriamu (peperu), Allgower Maruae (faahoro) et Heilani Tama (poste 2) réalisent donc le doublé du jour.

« On a eu un peu de mal dans les virages. Heureusement que les copains derrière sont de bons moteurs. Ils ont bien poussé », a déclaré à l’arrivée Allgower Maruae.

« On a raté nos virages, mais on a tout déchiré dans les lignes droites. Je pense que c’est ce qui a fait notre force. Le mana est là et Tahiti ‘is in the place’ » a renchéri Christian Ti- Paon.

« On est tous unis. On met les choses en place pour se donner à fond. Et ça a marché », s’est encore réjouie Lysiane Teiri.

Dans les autres courses de la journée, la quasi-totalité des aito du fenua en lice s’est qualifiée pour les demi-finales ou les finales de ces championnats du monde qui se poursuivent. 17 finales sont programmées ce samedi.