Championnats du monde de va’a : la délégation tricolore menée par une Polynésienne

Les 20 rameurs et rameuses de l’équipe de France prennent doucement leur marque sur le sol hawaiien avant le début de la course. Arrivée en tête lors des championnats de Londres en 2022, la délégation tricolore est plutôt confiante.

« Nos objectifs : de se faire plaisir, prendre de l’expérience, c’est tout nouveau chez nous. On va s’amuser. En toute humilité, on a grand espoir sur notre championne Iloha Eychene« , admet Florian Bourdelas, entraîneur de l’équipe de France.

La sportive originaire de Huahine a été sacrée championne des Jeux du Pacifique en 2019 et du te Aito en 2022 et 2023. Installée dans l’hexagone depuis quelques années, elle souhaite démocratiser la course de va’a sur ce territoire.

« On est plusieurs à travailler sur le fait de relancer le va’a vitesse en métropole. L’idée, c’est vraiment d’être là, de prendre la mesure du niveau international, de ce que c’est qu’une course de vitesse. Tous les résultats seront bons, l’idée est que ça se passe bien, que tout le monde prenne du plaisir, qu’on essaie d’être performants, professionnels et qu’on essaie de dynamiser au plus la discipline. »

Pour espérer décrocher une médaille, les Français auront tout de même des adversaires de taille. Les Néo-zélandais, favoris de la course, mais aussi les Hawaiiens et les Tahitiens.