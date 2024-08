Championnats du monde de va’a vitesse : Tamarii Mataiea impressionne sur les 1 500 mètres

La Team Tamarii Mataiea a marqué les esprits sur le 1 500 mètres. L’équipage composé de Hiromana Flores, Keith Vernaudon, Temoana Taputu, Teiha Stephenson, Tiamano et Haamatai Leon signe le meilleur chrono des séries avec un temps de 7 minutes et 32 secondes. Les Tahitiens sont donc qualifiés pour les demi-finales de jeudi.

« On a une bonne équipe. Une équipe soudée. L’équipe de Hawaii était bonne aussi, donc c’était un petit challenge. Je pense que c’est ce qui a aussi fait la différence par rapport au chrono », a déclaré Hiromana Flores, à l’issue de la course.

Toujours chez les messieurs, Bora Bora Va’a a aussi validé sa place pour les demi-finales. L’équipage des Îles Sous-le-Vent a remporté sa série avec un temps de 7 minutes et 52 secondes. Chez les dames, Teva et Ihilani se hissent également dans le dernier carré de la compétition.



En junior, sur les cinq équipages engagés chez les garçons, ce mardi, la Team OPT, EDT Va’a, Faanui, Rairoa Va’a et Tuaiva Nui passent sans souci leurs séries et se qualifient pour la finale en V6 sur 1 000 mètres. Et chez les jeunes filles, EDT Va’a et Ihilani disputeront, elles aussi, la finale.

Au tableau des médailles, pas de changement à l’issue de cette 5e journée. Tahiti reste en tête du classement avec 46 médailles dont 27 en or. Les championnats du monde de va’a sprint se poursuivent ce mercredi. Une 6e journée toujours à suivre en direct sur TNTV.