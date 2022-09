Championnat de football OFC U-19 : Tahiti termine à la 4ème place, la Nouvelle-Zélande vainqueur

Les Aito Taure’a terminent la compétition OFC U-19 avec un goût amer. Pourtant, les hommes de Bruno Tehaamoana avaient été les premiers à ouvrir les compteurs dans cette petite finale les opposant à la Nouvelle-Calédonie. Mais les cagous, plus déterminés à remporter cette rencontre ont, par l’intermédiaire de Paul Jone, réussi à égaliser. Résultat au terme de la séance de tirs aux buts : les Calédoniens piquent sous le nez des supporters tahitiens la troisième place du tournoi 5 buts à 4.

“Je pense que c’est une contre-performance, étant donné que les consignes en deuxième mi-temps, n’ont plus été accomplies. On a subi. Sur la deuxième mi-temps, la Nouvelle-Calédonie méritait même de gagner dans le temps réglementaire. On ne devait peut-être pas aller aux penalties. On a eu de petites occasions en fin de match. (…) Ce tournoi a été très difficile, surtout en quarts de finale et en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande. On a laissé des forces contre eux. (…) C’est une étape dans la carrière de nos joueurs. Il faut poursuivre nos efforts. C’est un tremplin” a déclaré Bruno Tehaamoana, sélectionneur des Tahitiens.

Du côté des Calédoniens, on se réjouit d’être sur le podium : “On est très fier de notre troisième place, de l’équipe. On s’est bien battu. C’est un très beau match, et une belle performance des garçons sur le terrain. On revient avec une place sur le podium” confie Bernard Katrawa, milieu de terrain.

Le dernier match pour désigner le grand vainqueur de la compétition a eu lieu un peu plus tard, toujours au stade Pater. La Nouvelle-Zélande a ainsi remporté sa finale 3 buts à 0 face aux îles Fidji. Ces deux nations représenteront donc l’Océanie pour la Coupe du monde des moins de 20 ans en Indonésie en 2023. C’est la troisième fois consécutive que la Nouvelle-Zélande remporte le championnat de football OFC U-19. Elle en est désormais à son 8ème titre.