Paolo Hausner, du FC saint Meziery à la sélection tahitienne de football

Paolo Hausner. Ce nom ne vous dit peut-être encore rien, mais ce jeune footballeur prometteur s’apprête à vivre sa toute première sélection avec l’équipe de Tahiti. L’attaquant de 21 ans étudie actuellement sur un campus à Troyes, en métropole, où sont formés les futurs coachs sportifs. « Là, les cours sont terminés pour la semaine. Je vais aller prendre mes affaires de foot, chez moi, et après : entraînement à 19 heures, sur le terrain », sourit-il.

Paolo est originaire de la République Dominicaine, mais il a passé une longue partie de son enfance en Polynésie. Et c’est au fenua qu’il s’est découvert une passion pour le football.

« C’était à Moorea, sur une plage de sable blanc. J’ai vu un papa qui jouait avec son fils et j’ai intégré le jeu. J’ai tapé dans le ballon et c’est parti de là. Après, j’ai aussi une famille qui est dans le foot. Ça aussi ça a joué. Mais le commencement, c’était là-bas », se souvient-il.

Paolo est aujourd’hui fier d’intégrer la sélection tahitienne de football. Une forme d’aboutissement pour le jeune homme qui a toujours pu compter sur le soutien de sa famille qui réside en Polynésie : « Sans eux, je pense que je n’aurais pas pu réaliser des essais dans des clubs professionnels et avoir cette chance de passer 5 ans et demi au sein du centre de formation de l’AJ Auxerre. Même actuellement, ils sont à fond derrière moi et ils me soutiennent toujours à distance. Quand on a un petit coup de mou, ils sont derrière. C’est important ».

« C’est le style de joueurs que tous les entraîneurs aiment » Stéphane Saugy, entraîneur du FC Saint-Meziery.

Chaque vendredi, Paolo s’entraîne dans l’un des stades de la ville sur une pelouse synthétique. Très influent au sein FC saint Meziery, l’ailier a gagné sa place de titulaire et distribue les passes décisives depuis son arrivée dans le club, il y a quelques mois.

« Dans un premier temps, il apporte ses qualités de joueur. C’est un attaquant. Il marque beaucoup de buts et fait beaucoup de différences. C’est un profil qu’on n’avait pas forcément l’année dernière. Donc, ça nous amène un plus collectivement. Et au niveau de l’état d’esprit, c’est un garçon très respectueux qui s’investit beaucoup en séance. C’est le style de joueurs que tous les entraîneurs aiment », souligne Stéphane Saugy, l’entraîneur du FC Saint-Meziery.

Pour Paolo, il s’agissait du dernier entraînement avec ses coéquipiers avant de rejoindre la sélection tahitienne pour les Jeux du Pacifique. Il manquera donc le prochain match de Coupe de France du FC saint Meziery qui, hasard de l’histoire, sera opposé, ce samedi, à l’équipe de l’AS Pirae.