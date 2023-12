Jeux du Pacifique : la formidable histoire des basketteuses tahitiennes

Ingénieure en aérospatial, footballeuse et donc basketteuse : le CV de Prisca Allaguy-Salachy, médaillée d’or en basket 3v3 aux Jeux d’Honiara, a de quoi impressionner. La Tahitienne n’était pourtant pas censée fouler les parquets et participer au tournoi de basketball, elle qui était venue jouer pour l’équipe de football féminine du fenua.

Fruit du hasard ou coup du destin, c’est en allant voir la finale de basket à 5 et après la blessure d’une des joueuses du fenua, Mahinetea Tavanae, que Prisca saisi sa chance. « Une des joueuses (Moïna Le Beherec -ndlr) me connaissait bien, et la sélectionneuse Georgy Adams m’avait déjà coachée et entraînée pour des sélections U17, quand je faisais du basket. Elles sont venues me demander de participer pour aider l’équipe à aller chercher la médaille d’or, raconte-t-elle. Problème, il lui reste des matchs de foot à jouer. Mais elle a la compétition dans le sang, et ne réfléchit pas bien longtemps « Je me suis dit, puisqu’on est là, on y va » , sourit-elle.

Et l’équipe de Moïna lui rendra bien. Cette dernière était en école de mestrance en métropole lorsque le sélectionneur de baketball de Tahiti a tout fait pour la recruter. Le plus dur étant de convaincre les chefs militaires de métropole de bien vouloir laisser partir leur second maître au sein de la marine nationale. « Mon officier des sports m’a beaucoup appuyé dans cette entreprise, raconte le chef d’état-major interarmées Michaël Lentez. On a bien fait de ne rien lâcher, puisque le résultat est là avec deux médailles d’or » .

« C’était bien d’avoir une certaine osmose, on s’entendait toutes les quatre super bien, confie Moïna à propos de son équipe de départ. Comme une bande de copines, on s’engageait dans quelque chose de top, et ça a été assez compliqué de rebondir après la blessure de Mahinetea » . Heureusement, super-Prisca est arrivée. « C’était vraiment magnifique de sa part. Certes, son équipe ne jouait plus rien mais elle est venue, elle a été loin d’être ridicule sur le terrain. C’est sûr que ça nous a permis de gagner » , assure-t-elle.

La dextérité, une bonne préparation physique et un bon accompagnement surtout pour la récupération. C’était les ingrédients de la réussite de l’équipe de basket à trois, mais pas seulement.

Objectif pour les Jeux de 2027 au fenua, deux médailles d’or chez les garçons et deux médailles d’or chez les filles. Et pourquoi pas, d’autres belles histoires à raconter.