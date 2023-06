Brice Punuataahitua nouveau roi de la Te Aito

A l’issue de deux heures et 24 minutes de course, Brice Punuataahitua a franchi en tête la ligne d’arrivée. Longtemps distancé par Revi Thon Sing, qui a mené la course durant près de deux heures, le rameur de Bora Bora a puisé dans ses ressources pour prendre les devants à l’entrée du lagon dans le dernier des trois tours du parcours. Deuxième de la première étape, le week-end dernier à Moorea, Brice Punuataahitua l’emporte au classement général grâce à son avance, ce samedi.

« Je suis trop content d’avoir gagné aujourd’hui », a déclaré au micro de TNTV, le grand vainqueur de l’épreuve. « On est venu en tant qu’outsider. Aujourd’hui, il fallait ne pas se prendre la tête par rapport au week-end dernier. Il fallait juste faire la course comme à l’entraînement. C’est ce qu’on a fait et voilà le résultat », s’est-il félicité.

Brice Punuataahitua a déjà en tête son prochain objectif, la Vodafone Channel Race. « Dès lundi, on reprend les entrainements », a-t-il dit.

Charles Teinauri termine quant à lui deuxième de l’étape du jour, suivi à moins d’une seconde de Manutea Millon. Ce dernier, vainqueur de la première étape, termine second au classement général.