Beach tennis : Yankell Clavery et Benjamin Chabauty vainqueurs du championnat de Polynésie

Le duo Yankell Clavery et Benjamin Chabauty a battu la paire Jean luc Vorbe et Sylvain Didier 2 sets à 0 (6/2 , 6/3).

Yankell Clavery décroche ainsi son troisième titre consécutif. La compétition avait commencé il y a deux semaines à Mahina (Pointe venus). Mais les finales n’ont pas pu se jouer par manque d’éclairage sur place.

« On a essayé de prendre le jeu à notre compte dès le début en mettant la pression aux adversaires et en essayant de limiter le nombre de fautes pour vraiment qu’ils soient en dedans et leur mettre une grosse pression dès les premières balles » raconte Yankell Clavery.

« Stratégie carrément gagnante, ajoute son équipier Benjamin Chabauty, surtout qu’ils ont joué beaucoup sur moi parce que Yankell est beaucoup plus fort et puis aujourd’hui j’ai bien retourné et ça n’a pas payé pour eux ».

« On a été menés dès le début, on a eu du mal à rentrer dans le match. On a fait beaucoup trop de fautes et on s’est sans doute aussi mis la pression« , regrette Sylvain Didier, finaliste.