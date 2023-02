Tennis : les espoirs locaux réunis aux championnats de Polynésie

Une dizaine de clubs de Tahiti, Raiatea et Bora Bora ont participé aux championnats de tennis de Polynésie, qui s’est déroulé vendredi dernier. Les trois finales se sont jouées simultanément. Chez les 17/18 ans, Noah Ah kim Win Chin a imposé son rythme face à Ariitea Cotti Helme. Le sociétaire de l’A.S. Dragon l’a facilement emporté 2 sets à 0 (6/1 6/1).

“Au début, ça a été compliqué, explique Noah. J‘ai fini par réussir à poser mon jeu, et il a perdu confiance en lui. J’ai continué d’agresser, il faisait de plus en plus de fautes“.

Dans la catégorie 15/18 ans filles, Vaiani Dusserre Valleaux était opposée à Mia Chang Yuk Shan. Elle s’est imposée, elle aussi, 2 sets à 0 et a confirmé son rang. L’ancienne pensionnaire du club de Raiatea et actuelle championne de Polynésie s’est installée à Tahiti pour suivre ses études. Elle représente désormais le club de Rautea à Faa’a.

Vaiani Dusserre Valleaux (en rose) contre Mia Chang Yuk Shan (en blanc) (Crédit Photo : TNTV)

Pour les meilleurs d’entre eux, ce tournoi est une première étape avant de futures échéances internationales. “L’objectif, pour les meilleurs, c’est de se qualifier et d’aller aux EPRC à Samoa, indique Vaitea Lo, cadre Technique de la fédération tahitienne de Tennis. La suite logique, c’est l’ouverture à l’international“.

Pour le reste des résultats, Hiva Kelley s’est imposée chez les 15-16 ans et Matehau Facaut chez les 13 – 14 ans.

Prochain rendez-vous local dédié aux jeunes : le tournoi de Dragon, aux prochaines vacances scolaires.